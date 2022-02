Ideed, kuidas õpetada lastele maast madalast enda järel koristama

Kord, mis lausa kutsub mängima

Mänguga on lõbusam pihta hakata, kui mänguasjad toas suvaliselt laiali pole. Ja pärast toredat mänguaega on neid jälle kerge ära panna, sest kõige jaoks on oma kindel koht – seda muidugi lastele mugaval kõrgusel.

Igale asjale peab oma koht olema. FOTO: Ikea

Väljatõmmatav riidekapp lastele

Spetsiaalselt lastele valmistatud riidekapp, mis annab neile parema ülevaate oma riietest ja aitab neil seega hommikuti kiiremini riidesse saada. Ja muidugi saavad nad pesust tulnud riided ise tagasi panna. Nii õpib laps iseseisvalt korda hoidma.

Rõõmsates toonides riidepuud

Erinevalt puidust riidepuudest on värvilised ja painduvad plastikriidepuud vastupidavad ja purunemist ei maksa karta. Õhukesed riidepuud võtavad ka vähem ruumi, mis on praktiline, sest nii mahub ära rohkem riideid.

Väikesed abilised, mis on suureks abiks

Tänu korvidele ja kastidele on sinu riidekapis kõik asjad korras ja lihtsasti leitavad. Eriti, kui lood süsteemi T-särkide, aluspesu, sokkide ja muude asjade tarvis.

Abilised riidekapis, teevad koristamise lihtsamaks. FOTO: Ikea

Esimene pesupesemispäev

Enamikel lastel tuleb ette neid päevi, kus nad on kohe eriti innukad sind koduste töödega aitama. Need päevad on täiuslikud võimalused selleks, et häid harjumusi juurutada. Äkki oleks hea mõte lasta neil proovida kätt pesupesemisega seonduvate tegevustega ja õpetada neile, kuidas enda riiete eest ise hoolt kanda.

Korvitäis kestlikke valikuid

Mida saab õpetada paari korviga? Lapsed võivad panna sinna riided, mida nad enam ei kanna, ja mänguasjad, millega nad enam ei mängi. Nii mõistavad nad, et enda jaoks ebavajalike asjade edasi andmine võib kellelegi teisele palju rõõmu valmistada. Lisaks on see ka jätkusuutlik valik.

Riiulid pehmetele sõpradele

Voodi kohal olevad riiulid on nutikaks koduks mänguasjadele, et neid oleks võimalik uneajal lihtsasti kaissu haarata. Kaisuloomadega saab luua ka toreda väljapaneku, mis on ka põhjus, miks neid on hommikul nii tore tagasi riiulile panna.

Näita oma raamatuid ja mänguasju

Riiul, kus näeb toredaid raamatukaasi nende täies hiilguses, kutsub lapsi rohkem raamatuid lugema. Aga sinna ei pea panema ainult raamatuid. Võid uhkelt näidata kõike, mis sulle meeldib – näiteks legoklotsidest meistriteoseid.