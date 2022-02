PILDID ⟩ Skandinaavia disaini pärl Sindis

Korteris on hiljuti tehtud põhjalik remont. Kõik on siin uus – põrandad, vannituba, torud ja mööbelgi. Vähe sellest, et korter on kaunilt sisustatud, leiab sealt ka puupliidi ja ahju, mis on samuti uued. Enam ei pea muretsema peadpööritavate elektri- ja küttearvete pärast, kuna paar puuhalgu kütavad korteri soojaks ja söök saab ka valmis.