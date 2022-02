OOTAMATU ⟩ Vaata, milline maakond oli 2021. aastal kinnisvaratehingute poolest esirinnas

«Ainuüksi fakt, et Harjumaa on tehinguaktiivsuselt alles eelviimasel kohal, näitab, et pealinna ümbruses on kinnisvara liiga kalliks muutunud ning kohalike kerge kõrkus Harjumaa kui majanduskeskuse ja kõikide võimaluste piirkonnana on hakanud tagasilööke andma,» selgitas Sooman.