USA idufirma Geoship on loonud kuppelmajad, mille eluiga on kuni 500 aastat. Need peavad vastu nii tugevale tuulele, maavärinatele, üleujutustele ja orkaanidele.

Keskkonnasõbralikud biokeraamilised kuppelmajad on ettevõtte verivärske toode. Hetkel jagavad nad pilte, millised tulevikumajad välja nägema hakkavad. Need elamised on ehitatud täiskeraamilistest komposiitplaatidest ja tugivõrestikust, mis taluvad isegi tohutult kõrgeid temperatuure. Hooned ongi ehitatud viisil, et tuli sellele liiga ei teeks.