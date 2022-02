Sisekujundaja sõnul piisab väikeses toas ruumi loomiseks väga vähesest

Drewe'i esimene soovitus on vahetada tavalised uksed liuguste vastu. Teiseks soovitab ta tekitada panipaiku, mis kasutavad ära lae all oleva ruumi. Sedasi tundub tuba palju avaram kui see tegelikult on. «Kui teil on vähe ruumi, saate monteerida seina kappe, riiuleid ja hoiukarpe, mis aitavad ruumi teha,» kirjutab ta WeTriftis.