Tormijooks läbi? Suurlinnade järelturul on ostjaid vähemaks jäänud

Pindi Kinnisvara analüütik Kairi Teesalu ütles, et kui kõige madalamas punktis aastavahetusel oli Tallinna järelturul pruugitud kortereid pakkumises ainult 1177 ja Tartus 263, siis nüüd on numbrid vastavalt 1278 ja 315.

«Tavaliselt saab näpuga jõulu- ja aastavahetusperioodi peale näidata, kuid seekord mitte – pühad olid nädalavahetustel. Tegelik põhjus on selles, et ostjaid on kõrgete hindade tõttu vähemaks jäänud ja müüjaid erinevate asjaolude (kasumivõtt, energiakulud jms) tulemusel juurde tulnud. Usume, et tasahilju pakkumiste arv tõuseb edasi ja ostjad ei pea varsti enam meeleheitlikult üksteist enampakkumiste käigus üle trumpama,» lisas Teesalu.