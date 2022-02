Restoran palub klientidel disainerrõivaste ja ehetega mitte eputama tulla

Sidney restoranil on klientidele õige huvitavad nõudmised. Reedest pühapäevani ööklubina tegutsev Bedouin restoran palub nimelt, et tätoveeringute ning disainerrõivastega inimesed toidukohast tööpäeviti eemale hoiaksid. Restorani aknal oleva sildi järgi peaksid sammu tagasi astuma ka need, kel parasjagu väga suured ja silmapaistvad ehted kaelas.

Restorani üks juhte Poata Okeroa ütles The Daily Telegraphile, et isevärki riietumisnõue on selleks, et hoida eemale heidutava välimusega inimesed, kes teistes alaväärsust tekitada võivad. «Väärtustame oma kliente ja kogukonda, mispärast olemegi taolised kodureegleid kehtestanud,» ütleb ta.