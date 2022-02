VEINITARI VEINIJUTUD ⟩ Kas meil on keemiat?

Miks on vaja veinidele lisada keemilisi aineid?

Kõigepealt peab meeles pidama, et vein on elus, pidevalt arenev ja küpsev ning sel põhjusel on vaja veinil nö säilitusaineid. Kõige tuntum ja lausa kurikuulsam neist on kindlasti sulfitid, mis tegelikult tekivad veini juba käärimisprotsessi tulemusena, kuid vahel lisatakse sulfiteid veinipõllul korjatud viinamarjadele, et need pikalt seistes ei rikneks. Seega tegelikult täiesti sulfititevaba veini ei ole olemas, isegi kui pudelil on märge sulphite free (tõlkes sulfitite vaba) – see näitab, et veini ei lisatud sulfiteid, seal on vaid loomulikul teel tekkinud sulfitid.

Ausalt öeldes ei tohiks neid sulfiteid üldsegi nii palju karta, sest esiteks väääga paljud toiduained sisaldavad sulfiteid ja kordades rohkem kui veinis. Näiteks pakikeses kuivatatud puuviljades on oluliselt rohkem sulfiteid kui pudelis veinis! Teiseks paljud veinisõbrad peavad veinitamisjärgsete peavalude põhisüüdlaseks sulfiteid, kuid nagu paljud uuringud on tõestanud, siis sulfitid ei tekita otseselt peavalu. Peavalu vältimiseks tuleb veiniklaasi kõrvale kummutada sama hooga ka veeklaasi ning pigem valida heade tootjate veini, sest need sisaldavad vähem ka muid keemilisi aineid, mis koosmõjus korralike kogustega võrdubki peavalu.

Säilitusaineterolli veinis etendavad ka atseetaldehüüd, mis aitab hoida veini kaunist värvust ning dimetüüldikarbonaat, mille ülesanne on veini steriliseerimine ja stabiliseerimine. Lisaks nendele keeltväänavatele terminitele võivad veinid suuremal või vähemal määral sisaldada veel ained nagu kummiaraabik, aktiivsüsi, ammooniumfosfaat, alumiiniumsilikaadid, askorbiinhape, vasksulfaat, polüoksütüleen 40… Tegelikult on neid aineid veelgi rohkem ja isegi nii palju, et kui seaduse järgi peaks kõik need etiketil olema välja toodud, siis tõenäoliselt need lihtsalt ei mahuks veinisildile ära. Kõlab ulmeliselt, kas pole?!

Millistes veinides on võimalikult vähe keemiat?

Kuna naturaalsetes veinides (natural wine) ei ole lisaaineid, siis need veinid võivadki olla oma maitselt kui ka värvuselt ebastabiilsed ning naturaalseid veine ostes või avades ei saa kunagi ei saa kindel olla, et see on sel hetkel parimas konditsioonis ning lisaks nende veinide eluiga võib olla ka lühem. Aga siiski – need on kõige kõige keemiavabamad veinid.

Rohkem tuntud orgaanilised või öko veinid ei pruugi olla 100% keemiavabad, kuid nende puhul on lubatud ainete list väga lühike ning limiteeritud on ka kogused. Sama kehtib biodünaamiliste veinide kohta.