KURB STATISTIKA ⟩ Vaata, kui paljud Eesti kodud on viimase kümne aasta jooksul varguse ohvriks langenud

Enamus inimesi abi ei küsi

Turu-uuringute AS viis eelmisel aastal läbi üleriigilise uuringu, millest selgus, et viimase 10 aasta jooksul on 7 protsendi eestlaste kodudesse või suvekodudesse sisse murtud – see tähendab, et varguse ohvriks on langenud 76 930 kodu või suvekodu. Paraku vastas vaid 4 protsenti inimestest, et sissemurdmisega kaasneva emotsionaalse kahjuga toimetulemiseks peaks otsima professionaalset abi. See näitab, kui väike hulk inimesi tegelikult professionaalide poole pöördub. Ülejäänud ei oska tekkinud vaimse tervise kahjule üldse tähelepanu pöörata.