VIDEOEKSKURSIOON ⟩ Kim Kardashian näitab kodu, mille ta Kanye Westilt üle ostis

Telestaar Kim Kardashiani eraelu on kui sõit Ameerika mägedel: küll kistakse nelja lapse ema lahutusskandaali, küll heidetakse nalja tema välimuse ja eluvalikute üle. Tormiline elukorraldus on seejuures üks peamisi põhjuseid, miks Kardashian minimalistlikust interjöörist sedavõrd vaimustuses on.