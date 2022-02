UURI RUUMI ⟩ Teisipäeval on Eesti arhitektuurimuuseumi külastus kõigile tasuta

Kogemuspõhine näitus käsitleb heli fenomeni kui loomulikku osa inimese elukeskkonnast. Näituse mõtteline raskuskese on linnaruumihelidel ning toob ilmsiks heliga seotud seigad, mida inimene ei pruugi ümbritsevas keskkonnas tavaolukorras märgatagi. Ometi mõjutavad need vahetult tema heaolu ja ruumikogemust. Milline on helikeskkond, kus inimesel on hea olla? Kuidas saab seda mõjutada ja parandada? Mis muutuks linlaste elus, kui ümbritsev helikeskkond oleks senisest paremini läbi mõeldud?