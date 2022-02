MAA-AMET ⟩ Kinnisvaraturg alustas aastat rahulikus tempos

Jaanuaris tehti kinnisvaraturul ligi 1500 ostu-müügitehingut vähem kui 2021. aasta detsembris. Samas on aasta alguse madalam tehinguaktiivsus kinnisvaraturul tavapärane. Võrreldes aastatagusega oli 2022. aasta jaanuaris ligi 90 tehingut vähem.

2022. aasta jaanuaris tehti eluruumina müüdud korteriomanditega 1882 tehingut, mis on 3 protsenti rohkem kui 2021. aasta samal ajal. Hoonestamata maa tehinguid oli jaanuaris 1016, seda on eelmise aasta sama ajaga võrreldes ligi 9 protsenti vähem. Hoonestatud maa tehinguid oli 590, mida on eelmise aasta sama kuuga võrreldes 13 protsenti vähem.