6 ideed, mille läbi kodu koristamine sujuvamaks muuta

Ruumi säästev jalatsikapp

Ära lase oma jalanõudel esikus võimu haarata. Investeeri jalatsikappi, kuhu saab oma jalavarjud silma alt kiiresti ära peita. Nii ei teki esikusse jalatsite meri, kus kõik tegelased laiali on. Selline kapp aitab ka hinnalist ruumi kokku hoida, mis on esikus enamasti defitsiitkaup.

Praktiline ehtekarp

Väikesed asjad kipuvad kõige lihtsamini kaotsi minema. Hoiukarp, mis on liigendatud erinevateks osadeks, on hea koht, kuhu panna oma lemmik ehted. Kui karbi kaane küljes on ka peegel, siis saab kiirelt kontrollida, kas üks või teine ehe sinu kostüümiga kokku sobib.

Ära alahinda head nagi

Konksud on riidehunnikutele parim vastumürk. Mugav on uksest sisse astuda ja visata oma üleriided nagi otsa. Ka magamistoas on nagist palju abi, kuna neile saab visata hilpe, mis tihedalt kasutust leiavad. Pea aga kindlasti meeles üks nagi laste kõrgusele kinnitada, et ka neil oleks võimalik iseseisvalt asju ära panna.

Kord, mis toob naeratuse näole

Tee oma kirjutuslaua-, köögi- või esikusahtlid korda sahtlisisudega, mis loovad neis puntravaba harmoonia. Selline kord on imeline, kui sul on vaja kiiresti tegutseda ja asjad üles leida. Kirsiks tordil on muidugi sahtlivalgustus.

Ajaleheriiul – mitte ainult ajalehtedele

Seinad on hoiustamiseks ideaalsed kohad, kuna need säästavad oluliselt põrandaruumi. Ajaleheriiul sobib hästi nii hommikuste ajalehtede, saabunud kirjade, aga ka natuke veidra suurusega asjade jaoks, mida tahad käepärast hoida.

Köögiviljakorv