PILDID ⟩ Imeline talu Muhumaal!

Naabritest eraldatud mõnus ja rahulik talu, asub Muhu saare idapoolses otsas. 1927. aastal ehitatud elumaja on osaliselt renoveeritud. Siin on elutuba, kaks kambrit, köök ja isegi veranda. Lisaks elamule on kinnistul ka saun, laut, ait ja kelder.

Talu Muhumaal. FOTO: KV.EE

Imeline elamu vajab küll natukene kõpitsemist, kuid õnneks on siin järjepidevalt inimesed sees elanud, seega maja hästi säilinud. Olemas on ka oma puurkaev, kust vett saada ja kinnistu on elektriühendusega liidetud. Kanalisatsioon on lahendatud lokaalselt.

Talu Muhumaal. FOTO: KV.EE

Tegemist on väga mugavas asukohaga taluga. Kuivastu sadamasse on siit linnulennult üheksa kilomeetrit. Liiva küla, mis on Muhu saare keskus, jääb talust kuue kilomeetri kaugusele. Meri jääb aga 1,5 kilomeetri kaugusele.

Talu Muhumaal. FOTO: KV.EE