Olulised küsimused, mida endalt enne kardinate ostmist küsida

Õiged kardinad annavad toale väga palju ruumi, muutes selle õdusaks ning mugavaks. Vajadusel saab luksuslikust kangast valmistatud kardinatega muuta ruumi luksuslikuks ja peeneks. Kinnisvaraportaal KV.ee kirjutab, kuidas valida õiged kardinad?

Millisesse ruumi soovid kardinaid?

Esimene asi, millele kardinate valmimisel mõelda on see, et kuhu sa soovid uued kardinad osta. Kas selleks on köök või hoopiski elutuba, magamistuba? Sellest, millise toa jaoks sa kardinaid otsid, sõltub väga palju. Näiteks ei sobi kööki samasugused kardinad nagu elutuppa ning vastupidi. Samuti on kardinatel erinevates tubades ka erinevad funktsioonid. Seega, mõtle läbi, millise toa jaoks kardinaid vajad.

Mis on kardinate eesmärk?

Juhul, kui sa otsid kardinaid külalistetuppa või enda magamistuppa, siis tasuks läbi mõelda, kas kardinad peavad olema pimendava efektiga. Kui sa otsid neid hoopiski elutuppa, siis kas vajad midagi, mis peaks varjama akna vaate ära või eelistad hoopiski midagi kerget ja õhulist? Sellest kõigest sõltub see, millisest materjalist kardinad valida. Sa võid leida kardinaid, mis on valmistatud paksemast kangast, sobides imehästi elutuppa, aga ka neid, mis läbipaistvast ning õhukesest riidest – need jällegi lasevad hästi valgust läbi ning sobivad elutuppa, lastetuppa kui ka teistesse ruumidesse.

Magamistuppa tasub valida spetsiaalsed kardinad, mis ei lase niivõrd palju valgust sisse, et saaksid nautida pikki hommikuid enda voodis. Poodidest on võimalik leida nii poolpimendavaid kui ka täiesti pimendavaid kardinaid. Vali just need, mis sulle enim meeldivad.

Milline on toa interjöör?

Kardinad ei ole ainult praktiliste eesmärkide täitmiseks, nendel on väga suur roll kogu ruumi sisustusel. Kardinad viivad kogu sinu toa täiesti teisele tasemele, andes sisustusele viimase lihvi. Õigete kardinatega saad saavutada sellise tulemuse nagu sa soovid. Lisa luksuslikkust enda tuppa sametist kardinatega, kergust ja õhulisust saad tuua õhukeste ja valgete kardinatega. Mõtle läbi, mida sa soovid kardinatega saavutada ja milline on kogu toa sisustus, sellest tulenevalt saad valida värvitooni kui ka materjali, mis kõigega imehästi kokku sobib.

Millised on sinu akna mõõdud?