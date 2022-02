Ära lase head kraami raisku! Väga hea põhjus, miks banaanikoored alles hoida

Kui sa oled banaani ära söönud, ära viska koort prügikasti, sest rikkalikult kaaliumi, rauda ja magneesiumi sisaldavad koored on väga heaks väetiseks meie toataimedele ja ka aias kasvavatele rohelistele kaunitaridele.

Toataimedele võid banaanikooretükikesi potti paotada, aias tuleb need mulda pista. Peenarde ja taimede ümber laotud banaanikoored aitavad aga tõrjuda tüütuid parasiite ja täisid. Veel üheks heaks mooduseks on need ära kuivatada, uhmriga ära purustada ning seejärel mulla sisse segada. Taimed tänavad sind!