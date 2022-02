Sauna kuivama jäetud põrandalapid külvasid Tallinna kesklinnas paksu pahandust

22. veebruaril kell 06.44 saabus häirekeskusele teade, et Tallinna kesklinnas Narva maanteel asuvas spordiklubis on koristaja oma põrandalapid sauna kerise kohale kuivama unustanud ning tunda on plastmassi põlemise haisu. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et lapid olid automaatselt tööle läinud kuuma kerise kohal sulama hakanud ning tilkusid kerisele. Päästjad lülitasid sauna välja ning eemaldasid ja jahutasid ka kõik kerisekivid. Inimesed viga ei saanud.