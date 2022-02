Taaskasutus: kas lihtsalt uus trend või midagi muud?

Trendi põhjuseid on palju. Ühelt poolt muretsetakse keskkonna pärast, teisalt hoitakse pingsalt silma peal oma isiklikes rahaasjades ja kolmandaks on inimeste maitsed lihtsalt muutunud. Nagu iga teise tarbijatrendiga, mõjutab ka see ühel või teisel moel jaekaubandust. Tarbijad on üha kindlameelsemad, säästmaks armastatud mööblit ja muid kodutarbeid, olgu selleks mis iganes.

Paljud teevad jõu- ja ilunumberid, et olemasolevaid lampe, kohvreid või tugitoole parandada või neile uus otstarve leida, selle asemel, et kulutada raha ja osta uus. Selle suundumuse eelised on ilmselged – säästab nii raha kui keskkonda. Just nii-öelda ümbertöötlemine, mis annab vanale asja uue välimuse või eesmärgi, on see, mis hetkel eriti populaarne on.