Soome kõige kallim ruutmeetri hind flirdib 20 tuhande euro piiriga

Üks ruutmeeter võib Soomes maksta sama palju kui uus auto, kahetoaline korter väikelinnas või maja põhjas. Soome meedias lööb nüüd laineid 83,5 ruutmeetri suurune korter, mille hinnaks 1,65 miljonit eurot, mis teeb sellest kõige kallima ruutmeetri hinnaga korteri kogu riigis.

Keskmine korteri ruutmeetri hind on Soomes 2381 eurot, kuid Helsingis tuleb kukrut keskmiselt kergitada 5050 euro võrra, kirjutab Iltalehti.

Kiinteistövälitys Visio LKV Oy maakleri Joanna Sorti sõnul, kes tegeleb kõnealuse korteri müügiga, on tegemist kõige kallima objektiga tema elus, kui vaadata seda ruutmeetri hinna koha pealt. Põhjus, miks antud ruutmeetrid nii palju maksavad, on lihtne. Asukoht, asukoht, asukoht! Vähemalt nii ütleb Sorti.

Hoone kõrgemate korterite akendest avanevad vaated Finlandia majale, parlamendile, Soome rahvusmuuseumile, ooperimajale ja paljule muule. Unustada ei tohi siinkohal ka merd. «Isegi kõige andekam kunstnik ei suuda maalida hingematvamat maali pidevalt muutuvast linna siluetist,» kirjutab Sorti müügikuulutuses.

Ettevõtte sõnul on Helsingis vähe neid, kel vaade merele, kõrval park, kus jalutada ja kultuuriobjektid käegakatsutaval kaugusel.

«Tehakse tihti nalja, et soomlased tahavad punast elutuba ja kasvatada kartuleid järve ääres, elades samal ajal kesklinnas – see on võimatu. Selles korteris on see kõik aga võimalik. Oskuslik maakler suudab igale objektile leida ostja. Selle korteri puhul näen ma, et see inimene on edukas, kultuurne ja rahvusvaheline.»

Asukoht ei ole aga ainus põhjus, miks sel korteril kõrge hind on. Sorti sõnul on see üks vähestest uusarendustest, mis Helsingi kesklinna ehitatud on. 2014. aastal valminud maja on moodne ja täis tehnoloogiat ning remonti siin nii pea tegema ei pea.

Sorti sõnul ei ole see korter talle juustesse halle karvu juurde toonud. «Ma hoolin igas hinnaklassis kinnisvarast. Neil kõigil on oma iseärasused, mis pakuvad omi väljakutseid.»

Antud korter, Alvar Aalto tänaval, on tema sõnul ilmselgelt suunatud väiksemalt sihtrühmale kui tavalised korterid, seega võib müük kauem aega võtta.

Huvi on selle elamise vastu Sorti sõnu siiski tuntud. Enamik neist on vastanud profiilile, mille Sorti on enda peas välja mõelnud ning huvi on tuntud ka väljamaalt. «Usun, et selle korteri ostja hindab seda ja kõike, mida sel pakkuda on, iga päev.»