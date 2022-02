Algas Tallinna Toomkiriku tornikiivri remont

«Toomkiriku tornikiivri seisukord on aasta-aastalt halvenenud, sadevee läbijooksud suurenenud,» rääkis Tallinna Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru. Toomkirikul on restaureerimisprogramm, et kirik tervikuna korda teha. «Alustasime katusest, mis on hoone säilimise seisukohast kõige olulisem. Töid alustasime jaanuari viimasel nädalal ning loodame restaureerimisega lõpule jõuda augustikuu jooksul. Loomulikult võib katuse avamisel ette tulla üllatusi, väljastpoolt kõike ei näe. Peale pleki eemaldamist hinnatakse ka tugikonstruktsioone, kas need vajavad plommimist.»