Iseenesest süttinud röster ja printer: mida teha, et taoline olukord sinu kodus ei korduks?

Tänu kiirele tegutsemisele kahju ei tekkinud, kuid kuna erinevaid tuleõnnetusi on olnud palju, siis meenutame tüüpilisi vigu, mis suurendavad hüppeliselt tuleohtu.

Allolev loetelu võtab kokku enamlevinud vead, mida G4Si tuleohutusspetsialistid on paljudes hoonetes näinud. Vead kipuvad korduma ja viitavad enamasti sellele, et ühes või teises olukorras on mindud kergema vastupanu teed.