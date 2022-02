Korteriühistute liit: ootame, mil lubatud 360 miljoni suurune toetusvoor avaneb

«Korteriühistud teevad palju aega-, vaeva- ja raha nõudvat tööd, et rekonstrueerimine lõpuks ometi ette võtta. Möödunud aastal erinevate toetuste kaudu kortermajade rekonstrueerimisse jõudnud sada miljonit eurot on väga hea tulemus, kuid oluline on see, et toetuste maht jätkuks ka järgmistel aastatel,» rõhutas Jaadla.