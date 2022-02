Paide on hädas elamispindade defitsiidiga

Paide on küll väike, kuid linn areneb ja tööstus kasvab. Praegu on valmimas näiteks uus, väikelinna jaoks hiigelsuur piimakombinaat, mis vajab tulevikus hulgaliselt uusi töötajaid. Needsamad töötajad vajavad jällegi elamispinda. Niisamuti on linnas ka hulk muid tööpakkumisi, milleks kohalike seast enam tegijaid nii lihtne leida polegi.

Kinnisvaraturul valitseb aga põud. On hulgaliselt kliente, kes soovivad kinnisvara osta ja üürida, kuid turul olevate pakkumiste number on pidevalt tugevalt alla nõudluse. Olukorra paranemist pole ette näha, pigem on pakkumiste trend languses. Nõnda ongi hetkeolukord selline, et kinnisvarapakkumistele, mis turule paisatakse, joostakse tormi ja järjekord on pidevalt ukse taga.

Suur puudus uutest elamispindadest

Paide kõige uuem korruselamu valmis 1990ndate alguses, pärast mida ei ole siia ehitatud mitte ühtegi uut kortermaja. See omakorda tekitab olukorra, kus tööjõukriis on suuresti tingitud ka sellest, et inimestel ei ole kusagil elada.

Tean isiklikult päris mitmeid ettevõtteid, kes oleks valmis investeerima ning ostma uusarendusse üürikortereid oma töötajatele ja ka investeeringuteks. Seda kõike arvestades näen, et Paide vajab investorit, kes oleks valmis aitama kaasa linna arengule, luues siia uusi elamispindu.

Paide asukoht peidab endas suurt potentsiaali. Kesk-Eestist on pea igale poole samaväärne kilometraaž. Linn asub peagi valmiva Tallinn-Tartu neljarealise maantee serval, mis annab vabaduse ja võimaluse liikuda kiirelt pealinna ja tagasi. Sama kerge on liikuda Tartusse, Pärnusse ja Rakverre. Lisaboonusena on väikelinn turvaline ja mõnus keskkond elamiseks ja laste üles kasvatamiseks. Viimane aeg on neid eeliseid ära kasutada, enne kui teised väikelinnad meist ette jõuavad.