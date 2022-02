PORTAAL ⟩ Ebamõistlikult kiire elamispindade hinnatõus võib tänavu hoo maha võtta

Huvitav on, et portaali KV.EE müügiobjektide arvu indeks näitab aga võimalust, et selle liikumise suund on muutumas. 2021. a jooksul toimunud elamispindade müügipakkumiste arvu vähenemine sai pidurid peale detsembris. Jaanuaris-veebruaris on müügipakkumisi imevähesel määral portaali KV.EE juurde tulnud.

Hinnatõusu taga portaalis KV.EE on vahetult olnud pakkumiste puudujääk. Kui kinnisvaraostjatel ei ole pakkumisi, mille vahel valida, on müüjatel võimalus hõlpsalt hindu tõsta. Ostjatel pole valikuvõimalust ja nad on sunnitud kõrgemat hinda maksma. Kinnisvara kallinemise laiem tagamaa on inflatsioon ja selle üldisem mõju majandusele.

Märgid müügipakkumiste arvu suurenemisest on hetkel märk sellest, et portaali KV.EE on uusi pakkumisi varasemast rohkem juurde tulnud. Seni siiski on ostjad kõik pakkumised kiiresti ära ostnud, st hetkel aktiivsete müügipakkumiste arv on endiselt languses.