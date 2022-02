Hüvasti, bakterid! 11 kasulikku nippi, millega oma vannituba läikima lüüa

Keraamilised plaadid puhtaks

Vannitoa seinad ja põrandad on enamasti kaetud keraamilise plaadiga, mille saab vee- ja seebipritsmetest ning mustusest puhtaks kas spetsiaalselt selleks mõeldud kodukeemia või nõrga söögiäädika lahusega. Juhul kui kodus on aurupuhasti, on ka see plaatide puhastamiseks tõhus, siis pole enamasti kodukeemiat tarvis kasutadagi. Kui pindadele on sattunud mingil põhjusel rasva, võib seda puhastada nõudepesuvahendi ja švammiga.

Vuugivahed originaaltooni

Määrdunud vuugivahed saab kõige tõhusamalt puhtaks ja uuesti valgeks söögisooda ja äädikalahuse seguga. Võid selle vuugile kanda näiteks vana hambaharjaga, lasta mõned minutid mõjuda ja loputada seejärel puhtaks.

Dušikabiini seinad läikima

Dušikabiin tuleks pärast iga kasutamist kuuma veega üle loputada. Pikema aja vältel kogunenud setete puhastamiseks võiks kasutada klaasipuhastusvahendit – kanda see klaasseintele, jätta mõneks minutiks mõjuma ja seejärel pehme mikrokiudlapiga puhastada ja kuivatada. Kui pinnale jääb seebiplekke, võib neid eemaldada nõudepesuvahendi ja švammiga, kui aga katlakivi, võib seda eemaldada kerge äädikalahusega.

Vann puhtaks kriipimata

Vanni võiks pesta pärast iga kasutamist spetsiaalse vahendi ja pehme švammiga. Kui tegu on akrüül- või emailvanniga, tuleb vältida vanni kriimustamist ehk mitte kasutada karedat käsna, kuigi see võib olla švammist efektiivsem. Vahendi võiks jätta mõneks minutiks mõjuma ja seejärel loputada hoolikalt kuuma veega. Kui veepritsmed kipuvad jätma vanni seintele setteid, tuleks vann pärast pesemist ka pehme lapiga kuivatada.

Segisti- ja dušiotsikud katlakivist priiks

Segisti- ja dušiotsiku puhastamiseks võib mässida selle ümber äädikalahusesse kastetud froteerätiku, lasta pool tundi mõjuda ning seejärel loputada.

Silikoonitud pinnad hallitusevabaks

Hallituse ennetamiseks on oluline iga duši all ja vannis käigu ajal ja järel kasutada ventilatsiooni väljatõmmet, samuti võiks duši all mitte viibides hoida selle uksed avatuna. Kui sellest hoolimata kipuvad dušikabiini või vanni silikoonitud pinnad hallitama, tuleb hallitusega silikoon füüsiliselt välja lõigata ja uus paigaldada. Kasutada võib ka spetsiaalseid hallitust tõrjuvaid kemikaale, aga nendel on pigem ennetav efekt, juba tekkinud hallitust enamasti silikooni pealt maha pesta ei õnnestu.

WC-pott bakterivabaks

Tualettpotti tuleks puhastada igapäevaselt, vastasel juhul muutub see ebameeldivaks bakteripesaks. Üheks lihtsaks võimaluseks on lisada sobivat puhastusvahendit loputuskasti või kasutada spetsiaalseid loputuskapsleid või – tablette. Lisaks tuleks regulaarselt potti ka harja ja spetsiaalse kodukeemiga põhjalikult puhastada. Mõnikord kiputakse unustama, et potil vajavad puhastamist ka kõik muud pinnad, alates prill-lauast ja lõpetades loputuskasti nupuga. Selleks on mugav kasutada ühekordseid niiskeid puhastuslappe või lappi, mis ongi mõeldud ainult selleks otstarbeks ja mida muude pindade juures ei kasutata.

Hari vahetusse

Sellele ei mõelda kuigi sageli, aga tualettpoti hari saab kõvasti vatti ja vajab piisava regulaarsusega väljavahetamist. Samuti võiks lisada harja hoidikusse pisut puhastusvahendit ning pesta kord nädalas harja hoidik korralikult kuuma vee ja tõhusa kemikaaliga puhtaks.

Äravoolutorud ummistusevabaks

Äravoolukohtadesse kipub kogunema juuksekarvu ja mustust. Aeg-ajalt tuleks need lahti võtta, mustus füüsiliselt eemaldada, kõik detailid pesta ja desinfitseerida. Kergemaid ummistusi saab ennetada suure survega kuuma veega ning torupuhastusvahendiga, samuti võib kasutada soodat koos tulikuuma veega.

Uued tekstiilid

Vannitoa vaibad ning vanni- ja dušikardinad on aktiivses kasutuses ning saavad ohtralt niiskust ning erinevaid pritsmeid. Iga paari nädala tagant võiks neid pesumasinas pesta, aga kui tekstiilide olemus juba väsinuks muutub, tuleks need välja vahetada, see annab ka võimaluse vannitoa ilmet muuta.

Sahtlid ja kapid korda