PILDID ⟩ Viljandimaal ootab omanikku üks väga armas talukoht

Krundil asuvas 215 ruutmeetrises palkmajas on seitse tuba, kaks kööki, duširuum, kuivkäimla ja esik. Elamus on ahiküte. Teist hoonet on aga võimalik kasutada kas elamuna või majandushoonena. Eterniitkatusega palkmaja põhikorrusel on neli tuba, kaks kööki, kaks esikut ja kaks sahvrit. Hoonesse on kaks eraldi sissepääsu. Ka teise hoone küttelahenduseks on ahiküte.