Asi köögis, millel vohavad mikroobid paremini kui ükskõik mis laboritehnikal

Duke'i ülikooli teadaste uus uuring näitas, et keskmises köögikäsnas on rohkem baktereid kui laboris Petri tassis. Töörühm leidis, et köögikäsn on mikroobidele väga sobilik elupaik. Kui kõrvutati köögikäsna ennast ja laboritehnikat, leiti, et käsn on parem mikroobide paljunemise keskkond, kui ükskõik mis laboritehnika.