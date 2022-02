PEIDUS PÄRAND ⟩ «Energia» monument kujutab endast tiibadega üliinimest, kes on end Maa külgetõmbejõust lahti rebinud

«Kommunism – see on nõukogude võim pluss kogu maa elektrifitseerimine» – loosung, mida oli kuulnud praktiliselt iga Nõukogude Liidu elanik, ka need, kelle koduni elektrivool elu jooksul ei jõudnudki. See Vladimir Lenini 20. sajandi alguses välja öeldud võidukas seisukohavõtt sai üheks olulisemaks töölisriigi loomise verbaalseks alustalaks, kuna just elektri tootmine ja selle kasutamine oli areneva industriaalühiskonna üheks garandiks ning seda deviisi rakendati ka ideoloogilises kontekstis.