NÄDALA RESTORAN ⟩ Väike München Tartus

Proovime flammkuchen mit speck’i ehk leekides küpsetatud lahtist pirukat pekiga (8,5 eurot) – see on sakslaste-elsaslaste hulgas popp pitsalaadne küpsetis, mille katted varieeruvad nagu pitsalgi. Juurde antakse pitsakäärid, et iga sööja saaks endale paraja tüki lõigata. Meid on neli ja igaüks saab piisavalt õhukest krõbedat leegipirukat. Täpselt paras annus isutekitajaks ja esimese nälja leevendajaks.