Kuidas Ukrainat toetada?

2014. aastal loodud Ukraina valitsusväline organisatsioon, mis aitab ühisrahastuse alusel Ukraina sõdureid riigi idapiiril, ootab samuti toetust. See on üks suurimaid selles valdkonnas tegutsevaid organisatsioone ning on spetsialiseerunud tehnilisele toele. Lisaks viib organisatsioon ellu koolitus-, meditsiini-, psühholoogia- ja muid projekte. Alates 2019. aastast on The Return Alive Foundation olnud Ukrainas toimuvate Invictus Gamesi kaaskorraldaja.