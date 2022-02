GALERII ⟩ Aasta kauneim kodu jäi silma armastusega põhjamaise disaini vastu

Kodukirja peatoimetaja Malle Pajula sõnul osales konkursil varasemast rohkem maale või kunagistele suvitusaladele kolinud noori peresid. Trendiks on saanud ka suurema lõõgastusala loomine koju. «Nii palju koduseid spaasid, basseine ja kümblustünne pole meie võistlusel enne olnud. See on covidi-aja märk – puhatakse rohkem oma kodus ja võõrustatakse külalisi. Ka võidukodus on otse elutoast pääs samas stiilis kujundatud sauna eesruumi.»