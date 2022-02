Magusaäride masinavärk on juba vaat et kuu pakkunud vahukooremütsiga kukleid, nii et vastlapäevaks järgmisel nädalal on neist paljudel isu täis. Kui on nii, siis võib nende asemel küpsetada pontsakaid suflee stiilis pannkooke, pakub Pärnu kokk Piret Pusse. Kohupiimavahu ja maasika-granadilli toormoosiga maitsevad need võrratult, lisab mõne aasta eest Eesti aasta koka tiitliga pärjatud ning praegu koos koka Roland Visnapuuga väikest eheda käsitöötoodangu ja catering’i-ettevõtet Progurmaania pidav naine.