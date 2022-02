Skamlingsbankeni nimeline küngas omab Taanis erilist tähtsust. See on koht, kus leidis aset mitu olulist kogunemist, leidmas lahendus, kuidas Jüütu poolsaar jagada.

Skamlingsbankeni künkal on peetud teisigi olulisi kogunemisi, arutamaks selliseid teemasid nagu näiteks naiste valimisõigus. Seega kui otsustati sinna külastuskeskus rajada, suhtuti sellesse kerge skepsisega, kirjutab NewAtlas. Külastuskeskuse projekteerinud arhitektuuribüroo Cebra õlule jäi väga vastutusrikas töö – kuidas sobitada künkale kaasaegne hoone viisil, et see kellegi tundeid ei riivaks.