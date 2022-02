Eesti kinnisvarabüroo hinnati rahvusvahelisel konkursil parimaks

Iga-aastasel konkursil võistlevad kõrvuti sajad brändid enam kui 60 riigist ning Luxum on esimene, kes Eestis selle auhinna saanud on.

Büroo juhtivmaakler Lii Salusaar usub, et brändi konkurentsituks tugevusteks on nende rahvusvaheline kontaktivõrgustik ja haare, lai ja tugev objektide portfell, maaklerid ning see, et kõik objektid on esindatud kõige olulisemates rahvusvahelistes portaalides.