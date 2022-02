Lidl avab sel nädalal Eestis esimesed kaheksa kauplust

Uued Lidli kauplused on keskkonnasäästlikult ehitatud ning kõikidele hoonetele on väljastatud rahvusvaheline EDGE ehitussertifikaat. Hooned on energiasäästlikud ja kasutavad ainult roheenergiat. Uutel kauplustel on avarad, kõrgete lagedega müügisaalid ning laiad vahekäigud mugavaks ostlemiseks. Kõik Lidli poed on hästi ligipääsetavad nii ühistranspordi, ratta kui autoga.