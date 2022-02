Vastlaõhtul saab Tallinna vanalinna liuväljal tasuta uisutada

«Vastlapäev saabub seekord teistsuguses maailmas, teistsuguses Euroopas kui me harjunud oleme. Seda enam aga on meil põhjust kokku tulla ning ühiselt ja sõbralikult pidada meeles traditsioone, mis on meiega olnud igasuguses maailmas ja igasuguste olude kiuste. Traditsioonid moodustavad kultuuri ja kultuur loob eneseteadvuse. Soovin kõigile ilusat ja sportlikku vastlapäeva!» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.