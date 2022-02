Rätikuid hoiustatakse enamasti vahel viisil: kas keeratakse need rulli ja laotatakse üksteise peale või visatakse need niisama suvaliselt kuskile kappi või riputatakse nagisse. Endaga kaasa toob see enamasti ühe suure segaduse, mis riivab silma ja lööb vannitoa feng shui paigast ära.

Õnneks on üks TikTokker leidnud väga ägeda viisi, kuidas rätikuid voltida nii, et need enam kunagi sassi ei läheks ja alati head välja näeks. Kasutaja TheFoldingLady on tõeline voltimisvõlur, kelle näppude vahel saavad ka kõige keerulisema konstruktsiooniga tekstiilitooted üdini loogiliselt kokku volditud.