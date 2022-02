Lõikelillede eluiga saab pikendada kõigest ühe sendiga!

Kevade saabudes, hakatakse ka lilli rohkem koju tooma. Tulbid, nartsissid ja muud kevadlilled teevad tuju heaks ja on muidugi kaunid vaadata. Ka tähtpäevad nagu naistepäev, toovad endaga kaasa lillemere. Vett täis vaasi oskab neid igaüks panna, kuid nii ei püsi nad kaua ilusad. Mida teha, et lõikelilled pikalt püsiks?

Tegelikult on see väga lihtne ja erilist väljaminekut ei nõua. Kui nüüd täpselt öelda, siis läheb see maksma täpselt üks sent ja seegi tuleb tegelikult panna nii-öelda panti, sest hiljem saab selle tagasi.