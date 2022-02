Enamik ei pruugi teadagi, et nende aias siilid vaikselt ringi sibavad, kuid see ei tähenda, et neid aitama ei peaks. Talveunest ärgates on siilipoistel ja -tüdrukutel kõhud tühjad ja kiiresti on neil vaja leida midagi hamba alla. Ärge söötke neile piima või leiba, kuna see nende seedimisele hästi ei mõju. Jätke siilidele varjulisse kohta hoopis kassi- või koeratoitu. Aianduskeskustes saab osta ka siilidele spetsiaalselt loodud toitu.