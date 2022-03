OSALE KA ⟩ Täna stardib suvise aialinnupäeviku uus hooaeg!

Aialinnupäeviku pidamine on lihtne: lehel www.eoy.ee/aed tuleb luua oma veebipäevik ja panna sinna kirja 1. märtsist kuni 3. oktoobrini oma aias märgatud ja pesitsevad linnud. Päevikusse saab lisada ka tähelepanekuid imetajate, roomajate, kahepaiksete, putukate ja õitsema puhkenud taimede kohta. Kaasa saab lüüa iga huviline, kel on aed linnas või maal.

Suvise aialinnupäeviku koordinaatori Art Villem Adojaani sõnul pole lumise ja jaheda talve tõttu meile kevadisi rändlinde eriti jõudnud. «Oodatult on veebruari keskel nähtud esimesi rändavaid kiivitajaid ja siin-seal kuuleb põldlõokese laulu, kuid seda peamiselt Lääne-Eestis,» lausus Adojaan. «Eesti sisemaa põlde katab hetkel veel paras krõbe lumekiht, mis linde siia ei meelita. Nii pea kui soojem ilm meieni jõuab, tulevad ka linnud!» andis ta lootust.

Suvine aialinnupäevik on Eesti Ornitoloogiaühingu harrastusteaduse algatus ja linnuseire projekt, mille eesmärk on eesmärk on jälgida meie aedades pesitsevate linnuliikide käekäiku. Mullu täitis aialinnupäevikut tuhat inimest 571 aia kohta.