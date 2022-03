PIILU SISSE ⟩ Tartu menukas linnajaos on müüa imetabane perekodu

Valgusküllane ning ajatult stiilse interjööriga kodu sobib suurepäraselt vaikusest ja rohelusest lugu pidavale inimesele. 129-ruutmeetrine kahekordne puitmaja on müügis 335 000 euroga.

Maja esimeselt korruselt leiab esiku, sauna, vannitoa, WC, köögi, söögitoa ja elutoa. Korrus ülevalpool on kaks magamistuba, millest üks on üpris suur, võrreldes teiste majas olevate kambritega.

Majas on lokaalne keskküte, mis töötab katel-ahi baasil ja puitküttel, tagades aastaringselt mõistlikud küttekulud. Maja esimesel korrusel on vesipõrandaküte ja radiaatorid. Teisel korrusel on radiaatorid.