Kummaline nipp, mis lööb roostevabast terasest pinnad särama

Veeplekke põhjustab kare vesi. See on vesi, milles on keskmiselt rohkem lahustunud magneesiumi ja kaltsiumi, ning nende eemaldamine võib olla tülikas. Vees leiduvad mineraalid kivistuvad metallist valamu pinnale, muutes selle tuhmiks ja määrdunuks. Küürides ei taha need plekid kuidagi maha tulla, kuid õnneks leidub väga lihtne nipp, kuidas valamu uuesti läikima lüüa.