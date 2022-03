Lidli kultustooted, mida fännatakse üle maailma

Lidli omatooted on saanud väga populaarseks. Kiidetakse nende hinna ja kvaliteedi suhet ning öeldakse, et need ei jää kuidagi teistele bränditoodetele alla. Siin on seitse erinevat toodet, millest on saanud Lidli nii-öelda kultustooted. Seda, kas need ka Eestis asuvate poodide riiulitel koha sisse võtavad, näitab aeg.