ANNAME AU ⟩ Eesti esimese lihahäkatoni viis finalisti on selgunud!

«Kuna lihahäkatoni pole Eestis mitte kunagi varem korraldatud, siis tõtt-öelda ei osanud me prognoosida, kas ja kui palju kandidaate tuleb. Tähtajaks laekunud 37 tooteideed näitab selgelt, et lihahäkatoni idee on paljusid kokandushuvilisi inimesi kõnetanud ja inspireerinud. Suur tänu kõigile inimestele ja tiimidele, keda meie väljakutse sütitas,» ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees ja lihahäkatoni žürii liige Simmo Kruustük.