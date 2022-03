TTJA GAASIPAIGALDISTE KONTROLL ⟩ Enam kui pooled Põhja-Tallinna korterid ei vasta nõuetele

Vannitoas asuva gaasiveesoojendaja korral puudus 42 protsendil vannitubades ventilatsiooniks ja gaasi põlemiseks vajalik õhu sissepuhkeava. Neist viiel korteril puudus vannitoas ka ventilatsiooniava. Nendes korterites on õnnetus ehk vingugaasimürgistuse juhtumine vaid aja küsimus. Ruumiõhust sõltuva gaasiveesoojendaja korral on põlemisõhu puudumine kõige tõsisem puudus. Kui õhku ei jätku, hakkab põlemisel tekkima vingugaas. Kui puudub ka ventilatsiooniava, ei saa inimesele ohtlik gaas vannitoast väljuda. Seetõttu on väga oluline, et ruumis, kus asub gaasiseade, on väga hea ventilatsioon.

Eluruumi gaasipaigaldist tuleb lasta kontrollida pädeval isikul iga nelja aasta tagant. Eluruumi gaasipaigaldise kontrolli saavad teostada ainult nõutud pädevusega gaasitööde tegijad. Lisaks peab neil olema ka ligipääs TTJA järelevalve infosüsteemi kontrolli tulemuste sisestamiseks, kust on avalikult nähtav, kas kontroll on tehtud. Infot kontrolli teostajate kohta leiab TTJA kodulehelt . Kontrolli käigus tuvastatud puudused tuleb õnnetuse vältimiseks esimesel võimalusel kõrvaldada ja teostada seejärel uus kontroll. Puuduste kõrvaldamise eest vastutab korteri omanik.

Lisaks selgus kontrolli käigus, et vingugaasiandur puudus 34 protsendil juhtudest. TTJA tuletab meelde, et vingugaasiandur on kohustuslik paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus kasutatakse gaasiseadet. Vingugaasiandur on kohustuslik ka kõikides hoonetes, kus kasutatakse gaasiveesoojendajat või gaasikütteseadet. Kuna vingugaas on surmavalt ohtlik, on vingugaasimürgistuse ärahoidmiseks töökorras vingugaasiandur elupäästja. Vingugaasi kohta saab lugeda täpsemalt vingugaas.ee lehelt.