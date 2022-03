PILDID ⟩ Silm puhkab! Salmistu rannakülas on müüa tõeline pilgupüüdja

Maja siseviimistluses on kasutatud heledaid põhjamaiseid toone ning sisustuselemente. Küttelahenduseks on väga mugav ja ökonoomne vesipõrandaküte, mis baseerub õhk-vesi soojuspumbal. Lisaks annab kodule soojust kaminahi.

Maja sisehoovil asuvale terrassile on paigaldatud ovaalsaun, mida saab aastaringselt kasutada ning lisaks saunale on võimalus nautida kümblustünni võlusid. Samuti on olemas õuel pilkuköitev ja hoovile sobituv väliköök, kus on olemas nii kamin, suitsuahi kui ka puupliit.