PILDID ⟩ Pelgulinna südames on müüa harvaesinev kodu

Tegu on 1940. aastal ehitatud puitmajaga, mille üks sein on massiivne kivist tuletõkkemüür. Maja välisuks avaneb miljööväärtuslikule Telliskivi tänavale ja maja taha jääb terrass, kus saab sumedatel suveõhtutel veel viimaseid päikesekiiri nautida. Maja on täielikult renoveeritud: välja on vahetatud nii selle katus, elektrijuhtmestik, torustik kui ka palju muud.