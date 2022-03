Kuidas hoiustada kurki, et see nädalaid värske püsiks?

Olenemata sellest, kas ostsite kurgi turult või poest, on selle säilivusaja pikendamiseks oluline õige hoiustamine Kõige mõistlikum on hoiustada kurke külmkapis, köögiviljadele mõeldud sahtlis. Vooderda sahtel köögipaberiga, mis kurgilt erituva vee endasse imab. Vaheta paber välja paari päeva tagant või siis, kui see ilmselgelt märg tundub. Sedasi tegutsedes, võib kurk külmikus kuni kolm nädalat värske püsida ning on oma tekstuurilt ja maitselt täpselt sama hea kui see oli ostuhetkel.