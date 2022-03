PILK PEALE ⟩ Tuntud Eesti laulja müüb maja

Tegu on Harjumaal Rannamõisa külas asuva üle 300-ruutmeetrise eramuga, mille hind on 1 495 000 eurot. Maja kuulub Ithaka Maria Pruulile , tuntud poplaulja ja laulukirjutajale. Kodu on kuulutuse järgi praktiliselt uus. Paki oma kohvrid ja koli kasvõi homme!

Ajatult stiilse kodu disaini eest on hoolt kandnud sisearhitekt Monika Kallus. 303,3-ruutmeetrises majas on neli magamistuba, kabinet, külalistetuba, elutuba, köök ja söögituba, saun ja vannituba. Kahes rõdudega magamistoas on sisseehitatud walk-in garderoobid. Majas on roveeritud kogu selle küttesüsteem ning paigaldatud uus maasoojuspump ja soojaveeboiler. Eraldi hoones asuvad veel lisaks tehnoruum ja panipaik.