Ukraina on riik, mis inspireerib kaugele enda piiridest. Disain on seal maal hinnas ja kaasaegseid geeniuseid jagub seal hulga. Vaatame kuut erinevat Ukraina moodsa arhitektuuri imelist näidet ning inimesi ja stuudioid nende taga.

Rina Lovko Studio

Minimalism ei ole just esimene sõna, mis tuleb pähe, kui lillepoe peale mõelda. Kuid Ukraina sisearhitekti Rina Lovko kujundatud lillestuudio Dicentra Flowersile silmapaistvalt minimalistliku kaupluse. Kitsa eelarvega ehitatud stuudios on mängitud peegelpindade ja erinevate tekstuuridega, osad neist vanad, osad uued. «Idee oli jätta kõik nii, et see näeks välja nagu keegi poleks seda puudutanud,» rääkis ta Dezeenile.

Rina Lovkoi tegemistega saab silma peal hoida SIIN.

Olga Fradina

Kiievis tegutsev sisekujundaja, kes alles eile postitas oma sotsiaalmeediasse, et varjab end pealinna metroos, on rahvusvaheliselt tunnustatud. Tema looming on omanäoline, minimalistlik kuid samas maksimalistlik. Rahulikud toonid ja neutraalsed värvid, on tema leivanumbriks, nagu on näha selles korteris, mis asub viiekorruselises kortermajas Kiievis.

Olga Fradina teiste töödega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Artem Trigubchak ja Lera Brumina

Ukraina kinnisvaraarendaja Kovalska pilkupüüdev kontor, on arhitektiduo Artem Trigubchaki ja Lera Brumina vaimusünnitus. See on ehitatud nõukaaegsesse tehasekompleksi Kiievis, Oboloni linnaosas. «Nõukaaegne arhitektuur pakub meile palju inspiratsiooni. Tahtsime luua ruumi, mis oleks mugav, ohverdamata olemasolevat struktuuri,» rääkis duo Dezeenile.

Artem Trigubchaki teiste projektidega saab tutvuda SIIN.

Lera Brumina teiste projektidega saab tutvuda SIIN.

YODEZEEN

Kiievis asuva Jaapani stiilis baari, mil nimeks Virgin Izakaya Bar, loojaks on YODEZEENi stuudio. Tööstushoonesse ehitatud baar kombineerib olemasoleva kaasaegsega. Hubasuse loomiseks on siin kasutatud puitu ja vasedetaile, kuid tellistest seinad ja betoonpinnad on jäetud tühjaks. Suurt halli liigendavad metallpaneelid ja -võred.

YODEZEENi teiste projektidega saab tutvuda SIIN.



Balbek Bureau

Kiievi disainistuudio Balbek Bureau üheks äratuntavamaks teoseks on Say No Mo küüne- ja kokteilibaari sisekujundus. Tegemist on asutusega, mis on suunatud nii naistele kui ka meestele. Et mehi mitte ära hirmutada, on siin kasutatud neutraalseid värve, millele kullaga vürtsi antud on. Leitud on tasakaal materjalide vahel, mida peetakse naiselikuks ja maskuliinseks.

Balbek Bureau tegemistel saab silma peal hoida SIIN.

Yakusha Design

Ukraina stuudio Yakusha Design lõi oma mööblisarjale «Faina» Antwerpeni linnas esindussaali. Mööbel, selle kuju, tekstuur ja värvilahendused on rahulikud ja inspireeritud loodusest. Yakusha asutaja Victoria Yakusha räägib Dezeenile, et ta esindab pingeid maandavaid ja rahulikku interjööri.